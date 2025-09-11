Подарок сестры обернулся делом: У пассажирки в Сочи забрали браслет Cartier за 5 млн
В Сочи изъяли браслет Cartier за 5 млн рублей у пассажирки из Дубая
Обложка © Пресс-служба ФТС
В сочинском аэропорту у пассажирки из Дубая изъяли золотой браслет Cartier стоимостью около 5 миллионов рублей. Об этом Life.ru сообщили в Федеральной таможенной службе.
Женщина прошла через «зелёный» коридор, но при выборочном контроле в её ручной клади нашли фирменную коробку с украшением. Экспертиза показала, что браслет выполнен из золота 750-й пробы и является новым изделием.
Пассажирка объяснила, что браслет подарила сестра, живущая за границей, и что она не знала о таможенных правилах. Тем не менее, украшение изъяли.
Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров. Санкция предусматривает штраф до 1 млн рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.
Таможенные органы России всё чаще фиксируют попытки ввоза или вывоза ювелирных изделий и драгоценных металлов с нарушениями. Так, по данным Федеральной таможенной службы, за первое полугодие 2023 года случаи незаконного перемещения украшений и драгметаллов были зафиксированы вдвое чаще, чем за аналогичный период предыдущего года.
Статистика показывает, что по статье 226.1 УК РФ («контрабанда стратегически важных товаров») возбуждается всё больше уголовных дел именно по украшениям: только в 2022 году — 258 дел на сумму около 6,8 млрд рублей, а в последующие годы число таких дел продолжало расти. Также в публичных материалах описаны эпизоды, когда пассажиры, желая провезти роскошные часы, браслеты, кольца, пытались обойти таможенный контроль через зелёный коридор, без деклараций — и были пойманы.