Подарок сестры обернулся делом: У пассажирки в Сочи забрали браслет Cartier за 5 млн

В сочинском аэропорту у пассажирки из Дубая изъяли золотой браслет Cartier стоимостью около 5 миллионов рублей. Об этом Life.ru сообщили в Федеральной таможенной службе.

Женщина прошла через «зелёный» коридор, но при выборочном контроле в её ручной клади нашли фирменную коробку с украшением. Экспертиза показала, что браслет выполнен из золота 750-й пробы и является новым изделием.

Пассажирка объяснила, что браслет подарила сестра, живущая за границей, и что она не знала о таможенных правилах. Тем не менее, украшение изъяли.

Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров. Санкция предусматривает штраф до 1 млн рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

Таможенные органы России всё чаще фиксируют попытки ввоза или вывоза ювелирных изделий и драгоценных металлов с нарушениями. Так, по данным Федеральной таможенной службы, за первое полугодие 2023 года случаи незаконного перемещения украшений и драгметаллов были зафиксированы вдвое чаще, чем за аналогичный период предыдущего года.