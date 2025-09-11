МИДы двух европейских королевств вызвали российских послов из-за инцидента с дронами в Польше

МИД Испании вызвал временного поверенного в делах России в королестве из-за инцидента с дронами в Польше. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Подтверждаем, что МИД Испании вызвал временного поверенного в делах РФ в Мадриде», — приводит агентство сообщение представителя дипмиссии.

Тем временем Algemen Dagblad со ссылкой на главу МИД Нидерландов Давида ван Вила сообщает, что это королевство тоже вызвало российского посла.

Польский премьер-министр Дональд Туск в среду сделал заявление, в котором утверждал, что над территорией Польши были уничтожены представлявшие угрозу беспилотники. Он назвал их российскими, однако не предоставил никаких подтверждающих данных. Позже глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен добавила, что, по её информации, речь шла более чем о десяти беспилотных летательных аппаратах.

Со своей стороны, временный поверенный в делах России Андрей Ордаш указал, что Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над её территорией дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему не известно о поступлении в Кремль каких-либо запросов на контакты от польского руководства. Он также отметил, что руководство Евросоюза и НАТО на регулярной основе обвиняет Россию в провокациях, не предпринимая попыток привести какие-либо аргументы.

Министерство обороны России проинформировало, что в ходе массированного удара по объектам украинского военно-промышленного комплекса в ночь на 10 сентября цели на польской территории не планировались к поражению. Ведомство выразило готовность провести консультации с польскими коллегами по вопросу о дронах, якобы пересекших границу.