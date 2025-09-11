Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 13:48

В метро Петербурга женщина пырнула ножом пассажирку за случайный толчок

Обложка © Telegram / «Mash на Мойке»

Обложка © Telegram / «Mash на Мойке»

В Санкт-Петербурге в вагоне поезда на синей линии метро 51-летняя женщина напала на пассажирку 26 лет после случайного толчка. Инцидент произошёл на станции метро «Московские ворота», сообщает 78.ru.

В метро Петербурга задержали женщину, которая с ножом напала на пассажирку. Видео © Telegram / «Mash на Мойке»

Нападавшая успела ударить девушку три раза, прежде чем сотрудники метро задержали её. Женщина вела себя неадекватно. Пострадавшую госпитализировали, а буйную пассажирку передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Никто не помог: Появилось видео жестокого убийства 23-летней украинки в метро в США
Никто не помог: Появилось видео жестокого убийства 23-летней украинки в метро в США

Ранее в петербургском метро случался сбой: утром 5 сентября на оранжевой ветке пассажиров высаживали из поездов, направлявшихся в центр города. Причиной инцидента стала техническая неисправность. Движение поездов было восстановлено, а обстоятельства происшествия уточняются.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar