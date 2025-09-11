В метро Петербурга женщина пырнула ножом пассажирку за случайный толчок

В Санкт-Петербурге в вагоне поезда на синей линии метро 51-летняя женщина напала на пассажирку 26 лет после случайного толчка. Инцидент произошёл на станции метро «Московские ворота», сообщает 78.ru.

В метро Петербурга задержали женщину, которая с ножом напала на пассажирку. Видео © Telegram / «Mash на Мойке»

Нападавшая успела ударить девушку три раза, прежде чем сотрудники метро задержали её. Женщина вела себя неадекватно. Пострадавшую госпитализировали, а буйную пассажирку передали полиции для дальнейшего разбирательства.