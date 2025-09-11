Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 13:21

Вэнс отменил поездку Нью-Йорк, чтобы встретиться с семьёй убитого Кирка

Джей Ди Вэнс и Чарли Кирк. Обложка © Wikipedia / Skidmore Gage, Дэниел Торок

Джей Ди Вэнс и Чарли Кирк. Обложка © Wikipedia / Skidmore Gage, Дэниел Торок

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отказался от участия в мероприятиях в Нью-Йорке, посвящённых годовщине терактов 11 сентября 2001 года. Вместо этого он направится в штат Юта для встречи с семьёй убитого активиста Чарли Кирка, сообщил журналист Fox News Пэт Форд.

Как уточнил представитель вице-президента, решение было принято в связи с необходимостью выразить личные соболезнования и поддержку родственникам погибшего активиста. Вэнс вместе с женой посетит Солт-Лейк-Сити, где встретятся с семьёй Кирка в частном порядке.

Последний пост убитого американского активиста Кирка был о зарезанной в США украинке
Последний пост убитого американского активиста Кирка был о зарезанной в США украинке

Напомним, соратник президента США Дональда Трампа Чарли Кирк, сооснователь и исполнительный директор организации Turning Point USA, был расстрелян во время мероприятия в университете Юты и умер в больнице. 31-летний Кирк был известен своими консервативными взглядами: он выступал против военной помощи Украине, критиковал украинское руководство и призывал восстановить дипломатические отношения с Россией. Преступник до сих пор не задержан.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • США
  • Джей Ди Вэнс
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar