Вэнс отменил поездку Нью-Йорк, чтобы встретиться с семьёй убитого Кирка
Джей Ди Вэнс и Чарли Кирк. Обложка © Wikipedia / Skidmore Gage, Дэниел Торок
Вице-президент США Джей Ди Вэнс отказался от участия в мероприятиях в Нью-Йорке, посвящённых годовщине терактов 11 сентября 2001 года. Вместо этого он направится в штат Юта для встречи с семьёй убитого активиста Чарли Кирка, сообщил журналист Fox News Пэт Форд.
Как уточнил представитель вице-президента, решение было принято в связи с необходимостью выразить личные соболезнования и поддержку родственникам погибшего активиста. Вэнс вместе с женой посетит Солт-Лейк-Сити, где встретятся с семьёй Кирка в частном порядке.
Напомним, соратник президента США Дональда Трампа Чарли Кирк, сооснователь и исполнительный директор организации Turning Point USA, был расстрелян во время мероприятия в университете Юты и умер в больнице. 31-летний Кирк был известен своими консервативными взглядами: он выступал против военной помощи Украине, критиковал украинское руководство и призывал восстановить дипломатические отношения с Россией. Преступник до сих пор не задержан.