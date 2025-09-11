Вэнс отменил поездку Нью-Йорк, чтобы встретиться с семьёй убитого Кирка

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отказался от участия в мероприятиях в Нью-Йорке, посвящённых годовщине терактов 11 сентября 2001 года. Вместо этого он направится в штат Юта для встречи с семьёй убитого активиста Чарли Кирка, сообщил журналист Fox News Пэт Форд.