Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 12:43

Мальчик, не принятый в школу из-за теста по русскому, зачитал Пушкина наизусть

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Media Whale Stock

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Media Whale Stock

В России разгорелась дискуссия вокруг истории мальчика из семьи репатриантов, переехавшей из Казахстана. Ребёнок не смог сдать тестирование по русскому языку для поступления в школу, но при этом наизусть прочитал стихотворение Александра Пушкина «Зимний вечер». Видео с ним опубликовало издание Regnum в Telegram-канале.

Мать школьника возмутилась ситуацией, отметив, что семьи репатриантов — этнических русских, вернувшихся из-за границы, — фактически приравниваются к мигрантам.

Согласно закону 2025 года, дети иностранцев и репатриантов обязаны проходить тестирование по русскому языку перед поступлением в школу. Если ребёнок не набирает нужный балл, его не принимают в учебное заведение. В результате с этом году число детей мигрантов, принятых в школы Центральной России, сократилось почти в десять раз.

5 странных слов из сказок Пушкина, которые не объясняют в школе на уроках литературы, а зря!
5 странных слов из сказок Пушкина, которые не объясняют в школе на уроках литературы, а зря!
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar