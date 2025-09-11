Мальчик, не принятый в школу из-за теста по русскому, зачитал Пушкина наизусть

В России разгорелась дискуссия вокруг истории мальчика из семьи репатриантов, переехавшей из Казахстана. Ребёнок не смог сдать тестирование по русскому языку для поступления в школу, но при этом наизусть прочитал стихотворение Александра Пушкина «Зимний вечер». Видео с ним опубликовало издание Regnum в Telegram-канале.

Согласно закону 2025 года, дети иностранцев и репатриантов обязаны проходить тестирование по русскому языку перед поступлением в школу. Если ребёнок не набирает нужный балл, его не принимают в учебное заведение. В результате с этом году число детей мигрантов, принятых в школы Центральной России, сократилось почти в десять раз.