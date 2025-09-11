Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
11 сентября, 12:45

«Есть такие страны»: Глава МИД Польши из-за России обратился к гражданам с мольбой

Глава МИД Польши Сикорский призвал сограждан не ездить в РФ и Белоруссию

Обложка © ТАСС / ЕРА

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский настоятельно призвал граждан Польши воздержаться от поездок в Россию и Белоруссию, объяснив это риском быть задержанными и использованными в качестве заложников. Он подчеркнул, что у Варшавы нет достаточного количества лиц для обмена в случае подобных инцидентов.

«Есть такие страны, как Белоруссия и Россия, которые просто берут заложников – а мы не всегда имеем «заложника», которого можно предложить для обмена. Ещё раз прошу, умоляю: не ездите туда», — сказал польский министр в эфире радиостанции RFM24.

Сикорский особо отметил, что лица, игнорирующие данное предписание и отправляющиеся в путь, будут нести полную ответственность за возможные последствия. Он также строго предостерёг, что в таком случае польское государство не должно подвергаться обвинениям.
Ранее сообщалось, что КГБ Белоруссии взял под стражу гражданина Польши, который имел при себе секретные документы, касающиеся учений «Запад-2025». Задержанный, родившийся в 1998 году, проживает в Кракове. Он признался, что в Лепеле (Витебская область) ему было поручено собирать информацию о предстоящих учениях. Сотрудники контрразведки задержали его в момент, когда он получал секретный документ.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Польша
  • Белоруссия
  • Россия
  • Мировая политика
  • Политика
