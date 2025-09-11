«Есть такие страны»: Глава МИД Польши из-за России обратился к гражданам с мольбой

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский настоятельно призвал граждан Польши воздержаться от поездок в Россию и Белоруссию, объяснив это риском быть задержанными и использованными в качестве заложников. Он подчеркнул, что у Варшавы нет достаточного количества лиц для обмена в случае подобных инцидентов.

«Есть такие страны, как Белоруссия и Россия, которые просто берут заложников – а мы не всегда имеем «заложника», которого можно предложить для обмена. Ещё раз прошу, умоляю: не ездите туда», — сказал польский министр в эфире радиостанции RFM24.

Сикорский особо отметил, что лица, игнорирующие данное предписание и отправляющиеся в путь, будут нести полную ответственность за возможные последствия. Он также строго предостерёг, что в таком случае польское государство не должно подвергаться обвинениям.