«Есть такие страны»: Глава МИД Польши из-за России обратился к гражданам с мольбой
Глава МИД Польши Сикорский призвал сограждан не ездить в РФ и Белоруссию
Обложка © ТАСС / ЕРА
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский настоятельно призвал граждан Польши воздержаться от поездок в Россию и Белоруссию, объяснив это риском быть задержанными и использованными в качестве заложников. Он подчеркнул, что у Варшавы нет достаточного количества лиц для обмена в случае подобных инцидентов.
«Есть такие страны, как Белоруссия и Россия, которые просто берут заложников – а мы не всегда имеем «заложника», которого можно предложить для обмена. Ещё раз прошу, умоляю: не ездите туда», — сказал польский министр в эфире радиостанции RFM24.
Сикорский особо отметил, что лица, игнорирующие данное предписание и отправляющиеся в путь, будут нести полную ответственность за возможные последствия. Он также строго предостерёг, что в таком случае польское государство не должно подвергаться обвинениям.
Ранее сообщалось, что КГБ Белоруссии взял под стражу гражданина Польши, который имел при себе секретные документы, касающиеся учений «Запад-2025». Задержанный, родившийся в 1998 году, проживает в Кракове. Он признался, что в Лепеле (Витебская область) ему было поручено собирать информацию о предстоящих учениях. Сотрудники контрразведки задержали его в момент, когда он получал секретный документ.