Жизнь в тени чужих успехов: Психолог раскрыл, как распознать синдром упущенной жизни

Синдром упущенной выгоды (FOMO) заставляет человека испытывать страх, что его существование менее яркое и успешное, чем у остальных. Об этом бизнес-психолог, консультант по стратегическому управлению Александр Бережной рассказал 360.ru.

По словам специалиста, корни этой поведенческой модели уходят в 2003 год, когда начался бум социальных сетей. Эксперт пояснил, что ранее люди сравнивали себя преимущественно с ближним кругом, где разница была не столь разительной. В современном мире же будни невольно сопоставляются с глянцевой витриной жизни интернет-кумиров, которая обнажает пропасть в доходах, досуге и окружении.

Александр Бережной видит истоки синдрома в нескольких плоскостях. К внутренним факторам он относит недостаток самолюбия и самоценности, что выливается в преследование навязанных целей и игнорирование собственных желаний. В межличностных отношениях FOMO проявляется в стремлении жить ради одобрения извне, а не из понимания личных потребностей. В семейном воспитании почвой для будущего комплекса становится привычка сравнивать ребёнка с другими. На глобальном уровне проблему усугубляет культ конкуренции, воспринимаемой не как развитие, а как необходимость быть лучше любой ценой.

Ключом к преодолению синдрома эксперт назвал честность перед собой, и смелость следовать глубинным ценностям. Это вернёт контакт с внутренним миром и ощущение наполненности. На практике может помочь цифровая гигиена: осознанное ограничение времени в сети, отключение уведомлений и «очистка» подписок от лишнего, чтобы в ленте оставалось только вдохновляющее содержимое.