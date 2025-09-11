Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 13:52

Жизнь в тени чужих успехов: Психолог раскрыл, как распознать синдром упущенной жизни

Психолог Бережной: Синдром упущенной выгоды возник на фоне развития интернета

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Синдром упущенной выгоды (FOMO) заставляет человека испытывать страх, что его существование менее яркое и успешное, чем у остальных. Об этом бизнес-психолог, консультант по стратегическому управлению Александр Бережной рассказал 360.ru.

По словам специалиста, корни этой поведенческой модели уходят в 2003 год, когда начался бум социальных сетей. Эксперт пояснил, что ранее люди сравнивали себя преимущественно с ближним кругом, где разница была не столь разительной. В современном мире же будни невольно сопоставляются с глянцевой витриной жизни интернет-кумиров, которая обнажает пропасть в доходах, досуге и окружении.

Александр Бережной видит истоки синдрома в нескольких плоскостях. К внутренним факторам он относит недостаток самолюбия и самоценности, что выливается в преследование навязанных целей и игнорирование собственных желаний. В межличностных отношениях FOMO проявляется в стремлении жить ради одобрения извне, а не из понимания личных потребностей. В семейном воспитании почвой для будущего комплекса становится привычка сравнивать ребёнка с другими. На глобальном уровне проблему усугубляет культ конкуренции, воспринимаемой не как развитие, а как необходимость быть лучше любой ценой.

Ключом к преодолению синдрома эксперт назвал честность перед собой, и смелость следовать глубинным ценностям. Это вернёт контакт с внутренним миром и ощущение наполненности. На практике может помочь цифровая гигиена: осознанное ограничение времени в сети, отключение уведомлений и «очистка» подписок от лишнего, чтобы в ленте оставалось только вдохновляющее содержимое.

Страх, вина, жертвенность: 7 признаков того, что вы в созависимых отношениях
Страх, вина, жертвенность: 7 признаков того, что вы в созависимых отношениях

Ранее Life.ru рассказывал, чем руководствуются женщины, которые решили ждать возлюбленных из тюрьмы. Клинический психолог настаивает на том, что такие дамы на самом деле просто маскируют внутреннюю неуверенности и зависимость под верность и любовь. Им сложно находиться в реальном мире, быть близкими с противоположным полом, поэтому они выбирают тех, кто находится вдали.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Отношения / Психология
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar