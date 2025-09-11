Европейский ЦБ снова оставил процентные ставки без изменений

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг, 11 сентября, принял решение не менять ключевые процентные ставки. Эта информация была официально объявлена по завершении встречи управляющего совета ЕЦБ.

Так, процентные ставки по депозитам остались без изменений и составляют 2%. Базовая ставка также не изменилась и равна 2,15%. Маржинальная кредитная ставка сохранена на уровне 2,4%.

«Совет управляющих сегодня принял решение сохранить три ключевые процентные ставки ЕЦБ без изменений. Инфляция в настоящее время находится на уровне среднесрочного целевого показателя в 2%, и оценка советом управляющих перспектив инфляции в целом не изменилась», — говорится в сообщении регулятора.

К слову, это уже второе заседание подряд, когда ЕЦБ не вносит изменений в свою монетарную политику.