«Лишняя рюмка может привести к горю»: В ГД поддержали введение сухого закона на время СВО

Депутат Госдумы Олег Матвейчев поддержал идею общественников о введении сухого закона на время СВО, однако парламентарий считает, что на всю страну его можно не распространять — важнее первым делом ограничить продажу спиртного в зоне боевых действий.

Что касается сухого закона на время проведения СВО — идея хорошая. Насчёт всей страны — не уверен, но в зоне спецоперации трезвость необходима однозначно. Пьяный солдат может не заметить приближающийся дрон, выстрелить в неправильном направлении, неправильно взаимодействовать с товарищами и неверно отреагировать на ситуацию. Даже одна лишняя рюмка, выпитая там, может привести к горю для его жены, детей и матери. Олег Матвейчев Депутат Госдумы

Матвейчев подчеркнул, что Россия делает успехи в вопросе популяризации здорового образа жизни и трезвости. Если в нулевых наша страна была на одном из первых мест в мире по алкоголизации населения, то сейчас — в тридцатке: за 20 лет употребление алкоголя в России снизилось в два раза.

«Это очень большие успехи, люди переходят на спорт, молодёжь вообще считает, что не модно пить и употреблять. Если дальше будет продолжаться так, то к 2050 году вообще пить перестанут. Поэтому в этом смысле хорошо всё», — заключил парламентарий.

Депутат Госдумы Юлия Дрожжина в свою очередь назвала инициативу спорной из-за рисков появления подпольного рынка спиртного, однако идею сплотить общество и усилить чувство патриотизма поддержала. Делать это она предлагает через вовлечение людей в помощь фронту, развитие волонтёрских движений, проведение патриотических, спортивных мероприятий, поддержку семей военнослужащих.