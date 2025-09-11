Экс-министра обороны Грузии Бурчуладзе задержали за коррупцию

Бывший министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе задержан по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями и незаконном присвоении средств в особо крупном размере. Информацию об этом передала Служба государственной безопасности страны на специальном брифинге для журналистов.

В ведомстве уточнили, что задержание произведено на основании судебного постановления в рамках расследования фактов коррупционной деятельности и легализации незаконных доходов. Бурчуладзе подозревается в совершении преступлений в период нахождения на высокой государственной должности. Информация о точных суммах пока не раскрывается.

47-летний Бурчуладзе занимал пост министра обороны в 2021-2024 годах.