11 сентября, 14:02

Экс-министра обороны Грузии Бурчуладзе задержали за коррупцию

Джуаншер Бурчуладзе. Обложка © Wikipedia

Бывший министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе задержан по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями и незаконном присвоении средств в особо крупном размере. Информацию об этом передала Служба государственной безопасности страны на специальном брифинге для журналистов.

В ведомстве уточнили, что задержание произведено на основании судебного постановления в рамках расследования фактов коррупционной деятельности и легализации незаконных доходов. Бурчуладзе подозревается в совершении преступлений в период нахождения на высокой государственной должности. Информация о точных суммах пока не раскрывается.

47-летний Бурчуладзе занимал пост министра обороны в 2021-2024 годах.

Ранее в Грузии задержали двоих украинцев. Они пытались ввезти из Турции 2,4 кг взрывчатки.

Юлия Сафиулина
