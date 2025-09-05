Мессенджер MAX
5 сентября, 10:00

МИД Казахстана опубликовал фото министра Нуртлеу на фоне сообщения о задержании

МИД Казахстана опубликовало фотографии министра Мурата Нуртлеу, проводящего встречу с представителями крупной инвестиционной компании. Эти фотографии якобы подтверждают, что ранее опубликованная информация о задержании министра является недостоверной.

Напомним, что 4 сентября, в Сети появилась информация о задержании главы МИД Казахстана Нуртлеу и бизнесмена Гаджиева. Кроме них, под стражу якобы взяты несколько высокопоставленных сотрудников Комитета национальной безопасности. Однако власти страны опровергли эту информацию.

Полина Никифорова
