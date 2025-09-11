Мессенджер MAX
11 сентября, 14:29

В Росгвардии воссоздали танковые подразделения

Фото © Telegram / Росгвардия

Росгвардия воссоздала танковые подразделения и значительно усилила артиллерийские возможности в рамках модернизации вооружений. Данное заявление сделал руководитель ведомства Виктор Золотов по итогам масштабных учений в Рязанской области.

Глава Росгвардии отметил, что за последние два года реализован комплекс мероприятий по развитию артиллерии, включая принятие на вооружение танковых и противотанковых пушек, самоходных орудий и реактивных систем залпового огня. Все артиллерийские подразделения ведомства привлекались к участию в специальной военной операции, в ходе которой выполнили свыше 60 тысяч огневых и тактических задач.

На учениях в Рязанской области подразделения отработали тактические приёмы ведения боевых действий с учетом опыта СВО, включая ликвидацию диверсионно-террористических групп. Особое внимание уделялось тестированию современных образцов техники для противодействия беспилотным летательным аппаратам и нанесения точных ответных ударов.

Ранее сообщалось, что Вооружённым силам России передали очередную партию новых многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35С. Самолёты способны выполнять широкий спектр задач, включая сопровождение авиатехники и прикрытие наземных объектов.

