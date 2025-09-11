В Росгвардии воссоздали танковые подразделения

Глава Росгвардии отметил, что за последние два года реализован комплекс мероприятий по развитию артиллерии, включая принятие на вооружение танковых и противотанковых пушек, самоходных орудий и реактивных систем залпового огня. Все артиллерийские подразделения ведомства привлекались к участию в специальной военной операции, в ходе которой выполнили свыше 60 тысяч огневых и тактических задач.