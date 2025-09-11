Мессенджер MAX
11 сентября, 14:59

В Армавире похоронили школьников, которых сбила машина на зебре

«Лада Гранта», которая насмерть сбила двух подростков в Армавире. Обложка © Telegram / 23 МВД

Жители Армавира простились с двумя школьниками, погибшими 8 сентября в ДТП на пешеходном переходе. Третий подросток до сих пор находится в реанимации, врачи продолжают бороться за его жизнь. Об этом сообщает Kp.ru.

По данным следствия, автомобиль на высокой скорости сбил трёх подростков, возвращавшихся домой после школы. Андрей и Эдик скончались на месте, Стас получил тяжёлые травмы. 11 сентября в городе состоялись траурные церемонии: жители провожали школьников в последний путь и выражали поддержку их семьям. Местные жители требуют принять меры для повышения безопасности на дорогах.

Ранее в Воронеже 31-летний Антон Гусев, сын сотрудницы регионального управления ФНС, стал виновником смертельного ДТП. Вечером 3 сентября его Volkswagen Golf на большой скорости врезался в припаркованный полуприцеп на улице Хользунова. Удар оказался настолько сильным, что машину отбросило в сторону, и она загорелась.

