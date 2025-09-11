«Красть или не красть?»: Политолог объяснил, почему Бельгия боится конфисковать российские активы

Бельгия рассмотрит возможность использования замороженных российских активов только при условии разделения юридических рисков с Европейским союзом. Политолог Сергей Станкевич прокомментировал ситуацию для РИА «ФедералПресс».

Эксперт провёл параллель между сложной ситуацией Бельгии и известной дилеммой Гамлета, размышляя о конфискации активов. Речь идёт о клиринговом центре Euroclear, чьи отношения с российскими клиентами не прекращены, а приостановлены. Полное расторжение договоров означало бы возврат всех средств. Бельгия юридически ограничена в своих действиях: она может лишь продлевать заморозку активов, ссылаясь на форс-мажор, или ввести специальный налог на доходы от них. Оба варианта несут в себе риски и могут быть оспорены в суде.

Политолог подчеркнул, что прямая конфискация активов с последующей передачей, например, Киеву, юридически невозможна. Для этого отсутствуют необходимые правовые основания как в законодательстве ЕС, так и Бельгии. Даже принятие нового закона не позволит применить его задним числом. Подобные действия без судебного решения являются административным произволом и будут расценены как противозаконное изъятие собственности.

При этом не существует возможности разделить юридические риски между Бельгией и ЕС, поскольку Euroclear будет нести ответственность как юридическое лицо, равно как и все причастные физические лица за организацию масштабной кражи. Передача похищенных средств на военные цели будет рассматриваться как отягчающее вину обстоятельство, а наказание последует независимо от срока давности.

«Скорее всего, все ограничится серией показательных выступлений. Бельгийские банкиры, как и брюссельские бюрократы не пойдут на кражу века», — резюмировал Станкевич.