«Старый и больной человек»: Военкор Коц призвал наплевать на выпады Пугачёвой в новом интервью

На мнение певицы Аллы Пугачёвой, которое она озвучивала в интервью Екатерине Гордеевой*, не следует обращать внимание. Об этом заявил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в Telegram-канале.

«Но ни один из этих статусов не претендует на то, чтобы тебя воспринимали как что-то серьёзное. На чьи слова можно реагировать возмущением, гневом, злостью. Ну, или одобрением. Да вообще никак не надо реагировать. Пожали плечами и пошли дальше», — написал Коц.