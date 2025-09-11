«Старый и больной человек»: Военкор Коц призвал наплевать на выпады Пугачёвой в новом интервью
Военкор Коц: Не стоит уделять внимание интервью, которое дала Пугачёва
Обложка © YouTube / Скажи Гордеевой*
На мнение певицы Аллы Пугачёвой, которое она озвучивала в интервью Екатерине Гордеевой*, не следует обращать внимание. Об этом заявил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в Telegram-канале.
Военкор подчеркнул, что певица не обладает качествами аналитика, не имеет влияния на жизни других людей и не является образцом для подражания. Кроме того, он охарактеризовал Пугачёву как «старого и больного человека», чьё чувство собственного величия достигло «термальной стадии».
«Но ни один из этих статусов не претендует на то, чтобы тебя воспринимали как что-то серьёзное. На чьи слова можно реагировать возмущением, гневом, злостью. Ну, или одобрением. Да вообще никак не надо реагировать. Пожали плечами и пошли дальше», — написал Коц.
Ранее профайлер Илья Анищенко заявил, что в первом после эмиграции интервью Пугачёвой сквозят обида, печаль и страх. Специально для Life.ru эксперт проанализировал эмоции и жесты Примадонны, раскрыв, была ли артистка искренна с поклонниками.
* Включена в список иностранных агентов Минюста России