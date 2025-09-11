Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 15:32

«Старый и больной человек»: Военкор Коц призвал наплевать на выпады Пугачёвой в новом интервью

Военкор Коц: Не стоит уделять внимание интервью, которое дала Пугачёва

Обложка © YouTube / Скажи Гордеевой*

Обложка © YouTube / Скажи Гордеевой*

На мнение певицы Аллы Пугачёвой, которое она озвучивала в интервью Екатерине Гордеевой*, не следует обращать внимание. Об этом заявил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в Telegram-канале.

Военкор подчеркнул, что певица не обладает качествами аналитика, не имеет влияния на жизни других людей и не является образцом для подражания. Кроме того, он охарактеризовал Пугачёву как «старого и больного человека», чьё чувство собственного величия достигло «термальной стадии».

«Но ни один из этих статусов не претендует на то, чтобы тебя воспринимали как что-то серьёзное. На чьи слова можно реагировать возмущением, гневом, злостью. Ну, или одобрением. Да вообще никак не надо реагировать. Пожали плечами и пошли дальше», — написал Коц.

«Порядочный человек»: Поплавская обвинила Пугачёву в оправдании терроризма из-за слов о Дудаеве
«Порядочный человек»: Поплавская обвинила Пугачёву в оправдании терроризма из-за слов о Дудаеве

Ранее профайлер Илья Анищенко заявил, что в первом после эмиграции интервью Пугачёвой сквозят обида, печаль и страх. Специально для Life.ru эксперт проанализировал эмоции и жесты Примадонны, раскрыв, была ли артистка искренна с поклонниками.

* Включена в список иностранных агентов Минюста России

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Алла Пугачёва
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar