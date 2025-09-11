Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
11 сентября, 15:50

Британского диджея Пола Окенфолда заметили в Петербурге

Пол Окенфолд. Обложка © Wikipedia / Oliverrowles

Трёхкратный номинант премии «Грэмми» и обладатель более 50 наград британский диджей Пол Окенфолд прибыл в Санкт-Петербург — его заметили в аэропорту Пулково, сообщает 78.ru.

Музыкант выступит с концертом в местном клубе, а до этого намерен насладиться гастрономическими и культурными достопримечательностями города. Он уже поделился своими планами на пребывание в Северной столице.

«Я планирую посетить пару музеев, увидеться с друзьями, так что я в нетерпении. Эрмитаж — один из моих любимых», — сказал он.

Относительно местной кухни Пол Окенфолд отметил, что знаком с такими блюдами, как бефстроганов и борщ. О шаурме/шаверме диджей ранее не слышал, но обязательно попробует её, как и корюшку.

