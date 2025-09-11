Четырёхкратный чемпион СССР по лыжным гонкам погиб в пожаре в Ленобласти

Четырёхкратный чемпион СССР по лыжным гонкам Сергей Сокарёв погиб в результате пожара во Всеволожском районе Ленобласти в возрасте 68 лет. Трагический инцидент произошёл в деревне Ненимяки, о чём со ссылкой на региональные оперативные службы сообщает издание «Чемпионат».

Возгорание вспыхнуло около полуночи с 9 на 10 сентября, полностью уничтожив шесть гаражей и распространившись на площади более 300 квадратных метров. Пожар унёс жизнь прославленного спортсмена, мастера спорта международного класса.

Сокарёв добился уникального достижения в советском лыжном спорте, четыре раза подряд (с 1981 по 1984 год) выиграв гонку на 70 километров на чемпионатах СССР, что остаётся непревзойдённым результатом. В его активе также две победы на марафоне «Праздник Севера», бронзовая медаль чемпионата страны на дистанции 15 километров и награда аналогичного достоинства на этапе Кубка мира.