Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 17:52

Посол Италии досрочно завершила работу в Москве

МИД России: Посол Италии Пиччони завершает свою работу в Москве

Владимир Путин и посол Италии Чечилия Пиччони. Обложка © Life.ru/ Павел Баранов

Владимир Путин и посол Италии Чечилия Пиччони. Обложка © Life.ru/ Павел Баранов

Посол Италии Чечилия Пиччони завершает свою работу в Москве. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

«Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко принял чрезвычайного и полномочного посла Италии в РФ Чечилию Пиччони с протокольным визитом в связи с завершением её дипмиссии», — говорится в сообщении.

19 июля 2024 года Пиччони приступила к исполнению своих обязанностей, вручив копии верительных грамот. Типичный срок пребывания дипломата на посту составляет три-пять лет. Предыдущий посол, Джорджо Стараче, пробыл в Москве около трёх лет.
В МИД РФ представили нового генконсула в Нью-Йорке
В МИД РФ представили нового генконсула в Нью-Йорке

Недавно президент России Владимир Путин провёл кадровые перестановки среди российских послов в Турции и Узбекистане. Президент освободил Алексея Ерхова от должности главы дипмиссии в Турции, а Олега Мальгинова — от должности руководителя диппредставительства в Узбекистане.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Италия
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar