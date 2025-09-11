Обвиняемый в убийстве «Мисс Самарская полиция» умер за решёткой
Kp.ru: Скончался обвиняемый в убийстве Мисс Самарская полиция-2019
Роман Каверин, обвинявшийся в убийстве «Мисс Самарская полиция» Ирины Янковской, умер в больнице исправительного учреждения в конце августа. Об этом сообщает kp.ru.
Судебное разбирательство по делу было инициировано в Советском районном суде Самары в августе 2023 года. Однако, первые два заседания были отменены по причине попыток самоубийства обвиняемого. На третье заседание Каверин не явился из-за ухудшения самочувствия, что помешало его выходу из больничного блока СИЗО. В сентябре того же года дело было возвращено в прокуратуру. Оно вновь поступило в суд весной 2024 года, но заседания неоднократно переносились. В марте 2025 года производство по делу было приостановлено. Официальная причина, указанная на сайте суда, гласит: «Психическое расстройство или иная тяжелая болезнь, исключающие возможность явки подсудимого».
Напомним, что резонансное преступление произошло ночью 2 ноября 2022 года возле ночного клуба «Карамболь» в Самаре. По версии следственных органов, Каверин приставал к Янковской, которая работала инспектором по делам несовершеннолетних. Женщина отказала ему в знакомстве, после чего тот достал нож и нанёс смертельные ранения.