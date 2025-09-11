Финальный бой игры «Зарница 2.0» завершил первый заезд под Волгоградом

На полигоне инженерных войск «Волжский» в Волгоградской области завершился первый этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» для особой категории участников. В финальном бою победу одержала команда «Армия Ахтуба», а в масштабной военно-тактической игре первенствовала «Армия Волга». Руководил игрой Герой России, участник программы «Время героев» и начальник Главного штаба «ЮНАРМИИ» Владислав Головин.

«На финале до глубины души пробирали некоторые этапы, где ребята проявляли настоящую взаимовыручку, поддержку. Парни помогали девушкам справиться со сложными этапами, девушки оказывали первую помощь и предлагали стратегические решения. Здесь формируется ответственность за своего друга, за соратника, с пониманием того, что именно единой командой они должны дойти до конца», — отметил Головин.

Фото © Пресс-служба «Движения первых»

Фото © Пресс-служба «Движения первых»

В преддверии решающей битвы состоялась двухдневная военно-тактическая игра, в которой приняли участие две армии по 120 человек. Игроки отрабатывали захват и удержание ключевых точек, демонстрировали навыки в военно-прикладных дисциплинах, а также тренировали оборону и координацию действий подразделений. По результатам всех этапов каждая армия получила свою оценку.

Финальный бой, имитировавший реальные боевые действия со взрывами и дымовыми завесами, проходил с применением современного лазертаг-оборудования, беспилотников, танков и бронетехники. В ходе боя применялись передовые технологии, включая лазертаг-системы, беспилотники, танки, бронемашины, инженерное оборудование и гранатомёты, что позволило создать максимально реалистичную имитацию боевых действий с использованием взрывов и дымовых завес.

Фото © Пресс-служба «Движения первых»

Фото © Пресс-служба «Движения первых»

Фото © Пресс-служба «Движения первых»

Главный судья финала Вячеслав Старшев высоко оценил уровень подготовки участников и выразил уверенность в дальнейшем развитии игры при поддержке регионов. Сценарий боя был основан на легенде о поиске вражеского Центра обработки данных в населенном пункте «Заря». Командам требовалось захватывать и удерживать ключевые объекты, обеспечивая доступ специалистам для взлома хранилища.

Ход боя предусматривал несколько этапов. Сначала армии занимали стартовые позиции и готовились к атаке с реки. Параллельно саперы занимались разминированием, а расчёты БПЛА – подготовкой площадок для взлёта. Следующим шагом было огневое подавление противника артиллерией и бронетехникой, сопровождавшееся созданием проходов в минных полях и постановкой дымовых завес. Затем начинался штурм с использованием лазертаг-оборудования. Критериями победы были: удержание двух и более точек на протяжении более тридцати минут, либо контроль над большинством точек в течение более длительного времени, чем у соперника. В финальной стадии победившая команда получала неограниченные подкрепления для завершения зачистки территории и установления своего флага на центральном здании «Зари».