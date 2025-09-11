Российским военным и силовикам повысят оклады с 1 октября

Правительство России решило поднять зарплаты военнослужащих и сотрудников специальных ведомств. С октября 2025 года денежное довольствие вырастет на 7,6%, что превосходит изначально планировавшийся рост в 4,5%.

«В абзаце первом пункта постановления правительства Российской Федерации от 9 апреля 2025 г. Nº464 «О повышении денежного довольствия военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти» цифры «1,045» заменить цифрами «1,076», — указано в документе.

Масштаб финансовой поддержки охватывает практически весь силовой блок страны — от рядовых военнослужащих до сотрудников специализированных служб. Речь идёт о десятках тысяч профессионалов, обеспечивающих безопасность и правопорядок в России, включая сотрудников органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможенных органов и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

Особенностью нового постановления станет округление окладов в сторону увеличения до целого рубля. Источником финансирования выступят бюджетные ассигнования федерального бюджета.