11 сентября, 18:49

Российским военным и силовикам повысят оклады с 1 октября

Оклады военных и силовиков с 1 октября вырастут на 7,6%

Обложка © Life.ru

Правительство России решило поднять зарплаты военнослужащих и сотрудников специальных ведомств. С октября 2025 года денежное довольствие вырастет на 7,6%, что превосходит изначально планировавшийся рост в 4,5%.

«В абзаце первом пункта постановления правительства Российской Федерации от 9 апреля 2025 г. Nº464 «О повышении денежного довольствия военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти» цифры «1,045» заменить цифрами «1,076», указано в документе.

Масштаб финансовой поддержки охватывает практически весь силовой блок страны — от рядовых военнослужащих до сотрудников специализированных служб. Речь идёт о десятках тысяч профессионалов, обеспечивающих безопасность и правопорядок в России, включая сотрудников органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможенных органов и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

Особенностью нового постановления станет округление окладов в сторону увеличения до целого рубля. Источником финансирования выступят бюджетные ассигнования федерального бюджета.

Ранее Life.ru сообщал о самых высокооплачиваемых профессиях. В семи наиболее востребованных сферах экономики России оклад достиг 160–370 тысяч рублей. Наибольший рост за пять лет продемонстрировали IT, медицина и промышленность.

