В Ростовской области 16-летний подросток врезался в дорожный знак на питбайке

Очередное ДТП с участием питбайка произошло в Аксайском районе Ростовской области. Несовершеннолетний водитель не справился с управлением и въехал в столб в населённом пункте Верхнетемерницкий. О случившемся сообщает местная Госавтоинспекция.

Видео © Telegram / Госавтоинспекция Ростовской области

«Сегодня, в 09:51, в Аксайском районе, посёлок Верхнетемерницкий, на улице Солнечной, дом 61, водитель 2009 года рождения, управляя питбайком, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил наезд на опору дорожного знака», — говорится в заявлении ГАИ.

Согласно предварительным данным, за рулём транспортного средства находится 16-летний подросток. На видеозаписи с камеры наблюдения видно, как во время движения на большой скорости он ударяется о столб. Пострадавшего с травмами забрали медики.