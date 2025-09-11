В Ростовской области 16-летний подросток врезался в дорожный знак на питбайке
Очередное ДТП с участием питбайка произошло в Аксайском районе Ростовской области. Несовершеннолетний водитель не справился с управлением и въехал в столб в населённом пункте Верхнетемерницкий. О случившемся сообщает местная Госавтоинспекция.
Видео © Telegram / Госавтоинспекция Ростовской области
«Сегодня, в 09:51, в Аксайском районе, посёлок Верхнетемерницкий, на улице Солнечной, дом 61, водитель 2009 года рождения, управляя питбайком, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил наезд на опору дорожного знака», — говорится в заявлении ГАИ.
Согласно предварительным данным, за рулём транспортного средства находится 16-летний подросток. На видеозаписи с камеры наблюдения видно, как во время движения на большой скорости он ударяется о столб. Пострадавшего с травмами забрали медики.
Ранее автоэксперт Руслан Борисов заявил, что высокая популярность питбайков среди подростков привела к резкому росту количества дорожно-транспортных происшествий. Некоторые модели развивают скорость до 100 км/ч, но из-за отсутствия фар и поворотников представляют угрозу для других участников движения. Кроме того, из-за небольших габаритов их легко не заметить на дороге.
Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Ростовской области