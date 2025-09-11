Подмосковный предприниматель получил четыре ипотеки на один и тот же дом
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vunishka
Схему уклонения от ипотечных обязательств выявили в Московской области. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала Mash. Предприниматель для получения льготных кредитов многократно заявлял один и тот же дом, меняя его расположение на участке.
Мужчина получал ипотечные кредиты по льготным ставкам на строительство собственного жилья. При этом в отчётах он отправлял один и тот же дом, меняя его положение на своём участке. Для реализации схемы бизнесмен прибегал к помощи специалистов, которые перемещали строение при помощи специального оборудования. Дальность перемещений достигала 70 метров.
После каждого перемещения дом фотографировали и отправляли отчёты в банк. Позднее предприниматель продал дом вместе с участком, а вырученные средства вложил в развитие своего бизнеса.
