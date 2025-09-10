Стало известно, сколько Аглая Тарасова платит по ипотеке за элитную квартиру в центре Москвы
Ежемесячный платёж Аглаи Тарасовой по ипотеке достиг миллиона рублей
Аглая Тарасова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ aglayatarasova
Актриса Аглая Тарасова ежемесячно выплачивает банку один миллион рублей по ипотечному кредиту на элитную квартиру в центре Москвы. Об этом сообщает kp.ru.
По данным издания, общая стоимость трёхкомнатной квартиры площадью 139 квадратных метров составляет 125 миллионов рублей. Недвижимость находится на Малой Никитской улице в шаговой доступности от Патриарших прудов и дома-музея Чехова. Долговые обязательства Тарасовой перед банком до сих пор не погашены полностью.
Однако финансовые трудности актрисе вряд ли грозят, так как она родилась в обеспеченной семье. Её отец, бизнесмен, в настоящее время проживает в Тибете, а мать, актриса Ксения Раппопорт, находится в Италии.
Кроме того, у Тарасовой имеется в собственности другая квартира, расположенная в Трёхпрудном переулке в историческом комплексе Волоцких домов.
Напомним, у актрисы Аглаи Тарасовой нашли вейп с наркотиками в аэропорту Домодедово и предъявили ей обвинения о контрабанде наркотиков. По решению суда ей запрещено пользоваться телефоном и выходить из дома ночью. Сама актриса поняла свою ошибку и покаялась во время судебного заседания. Звёздный адвокат Сергей Жорин в разговоре с Life.ru рассказал, какое наказание грозит звезде «Холопа».