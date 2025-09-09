Парень Аглаи Тарасовой актёр Филипенко допустил, что ей подбросили наркотики

Актёр Антон Филипенко пришёл навестить свою возлюбленную и коллегу Аглаю Тарасову, которая обвиняется в контрабанде наркотиков и была поймана в московском аэропорту. С мужчиной пообщался корреспондент газеты «Известия».

«Она сильная, всё выдержит. Но ей нужна поддержка», — поделился он и признался, что якобы не знал о поездке Тарасовой в Израиль, откуда она привезла в Москву гашиш.

Филипенко добавил, что сейчас актрисе запрещено пользоваться телефоном по решению суда, поэтому о её состоянии очень трудно что-либо узнать. По словам актёра, ему трудно поверить в эту историю с наркотиками. Он даже не исключил, что запрещённые вещества Тарасовой могли подбросить, тем более, что она «всё время где-то путешествует».