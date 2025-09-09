Мессенджер MAX
9 сентября, 11:55

Парень Аглаи Тарасовой актёр Филипенко допустил, что ей подбросили наркотики

Актёр Филипенко навестил возлюбленную Тарасову, задержанную за наркотики

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Актёр Антон Филипенко пришёл навестить свою возлюбленную и коллегу Аглаю Тарасову, которая обвиняется в контрабанде наркотиков и была поймана в московском аэропорту. С мужчиной пообщался корреспондент газеты «Известия».

«Она сильная, всё выдержит. Но ей нужна поддержка», — поделился он и признался, что якобы не знал о поездке Тарасовой в Израиль, откуда она привезла в Москву гашиш.

Филипенко добавил, что сейчас актрисе запрещено пользоваться телефоном по решению суда, поэтому о её состоянии очень трудно что-либо узнать. По словам актёра, ему трудно поверить в эту историю с наркотиками. Он даже не исключил, что запрещённые вещества Тарасовой могли подбросить, тем более, что она «всё время где-то путешествует».

Съёмки «Холопа – 3» начались без задержанной за гашиш Аглаи Тарасовой
Съёмки «Холопа – 3» начались без задержанной за гашиш Аглаи Тарасовой

Напомним, у актрисы Аглаи Тарасовой в аэропорту Домодедово нашли вейп с гашишным маслом по возвращении из Израиля. Суд не стал отправлять артистку под домашний арест, однако ей теперь запрещено пользоваться телефоном и выходить из дома ночью. Тарасова назвала случившееся «большой ошибкой» и выразила раскаяние во время судебного заседания.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
