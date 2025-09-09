Парень Аглаи Тарасовой актёр Филипенко допустил, что ей подбросили наркотики
Актёр Антон Филипенко пришёл навестить свою возлюбленную и коллегу Аглаю Тарасову, которая обвиняется в контрабанде наркотиков и была поймана в московском аэропорту. С мужчиной пообщался корреспондент газеты «Известия».
«Она сильная, всё выдержит. Но ей нужна поддержка», — поделился он и признался, что якобы не знал о поездке Тарасовой в Израиль, откуда она привезла в Москву гашиш.
Филипенко добавил, что сейчас актрисе запрещено пользоваться телефоном по решению суда, поэтому о её состоянии очень трудно что-либо узнать. По словам актёра, ему трудно поверить в эту историю с наркотиками. Он даже не исключил, что запрещённые вещества Тарасовой могли подбросить, тем более, что она «всё время где-то путешествует».
Напомним, у актрисы Аглаи Тарасовой в аэропорту Домодедово нашли вейп с гашишным маслом по возвращении из Израиля. Суд не стал отправлять артистку под домашний арест, однако ей теперь запрещено пользоваться телефоном и выходить из дома ночью. Тарасова назвала случившееся «большой ошибкой» и выразила раскаяние во время судебного заседания.