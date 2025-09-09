Съёмки «Холопа – 3» начались без задержанной за гашиш Аглаи Тарасовой
Аглая Тарасова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ aglayatarasova
Съёмки нашумевшей комедии «Холоп — 3» начались без участия Аглаи Тарасовой, которую на днях задержали в аэропорту с гашишем. 31-летняя артистка специально вернулась в Москву ради съёмок, однако режиссёр Клим Шипенко объявил о запуске проекта без актрисы на съёмочной площадке. Об этом пишет аif.ru.
Вторая часть «Холопа», где Аглая Тарасова сыграла главную роль, вышла в прокат в январе 2024 года и собрала по всему миру свыше 3,8 миллиарда рублей при бюджете в 768 миллионов, став вторым самым кассовым фильмом в российской киноистории. Несмотря на финансовый успех, фильм подвергся критике за сюжетное сходство с первой частью. Третья часть, по заверению создателей, обещает стать более масштабной и зрелищной.
Напомним, что у Тарасовой в аэропорту Домодедово нашли вейп с гашишным маслом по возвращении из Израиля. При прохождении таможенного контроля её багаж подвергли досмотру, и в чемодане нашли устройство, содержимое которого вызвало подозрения. После экспертизы выяснилось, что жидкость в вейпе действительно содержала гашишное масло. Суд не стал отправлять Тарасову под домашний арест, однако актрисе теперь запрещено пользоваться телефоном и выходить из дома ночью.