Съёмки «Холопа – 3» начались без задержанной за гашиш Аглаи Тарасовой

Съёмки нашумевшей комедии «Холоп — 3» начались без участия Аглаи Тарасовой, которую на днях задержали в аэропорту с гашишем. 31-летняя артистка специально вернулась в Москву ради съёмок, однако режиссёр Клим Шипенко объявил о запуске проекта без актрисы на съёмочной площадке. Об этом пишет аif.ru.

Вторая часть «Холопа», где Аглая Тарасова сыграла главную роль, вышла в прокат в январе 2024 года и собрала по всему миру свыше 3,8 миллиарда рублей при бюджете в 768 миллионов, став вторым самым кассовым фильмом в российской киноистории. Несмотря на финансовый успех, фильм подвергся критике за сюжетное сходство с первой частью. Третья часть, по заверению создателей, обещает стать более масштабной и зрелищной.