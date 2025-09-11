Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 20:21

«Партнёрские отношения»: Президент Армении сделал заявление о России

Президент Армении заявил, что Ереван перестал быть младшим братом Москвы

Ваагн Хачатурян. Обложка © Президент Республики Армения

Ваагн Хачатурян. Обложка © Президент Республики Армения

Президент Армении Ваагн Хачатурян заявил, что Россия больше не рассматривает Армению как «младшего брата». По его словам, сейчас между странами установились партнёрские отношения, к которым Ереван стремился последние четыре года. Об этом он сообщил в интервью RTVI.

«Сейчас совсем другие отношения с Россией — партнёрские, в действительности партнёрские отношения с Россией. Отношение России к Армении — не так, как к старшему-младшему брату, а просто партнёрские отношения», — сказал Хачатурян.

Глава государства отметил, что Ереван рассчитывает на учёт самостоятельных решений армянских властей со стороны России. Президент также прокомментировал заявление вице-премьера России Алексея Оверчука о выборе между Евразийским экономическим союзом и Евросоюзом. Он подчеркнул, что армянская экономика диверсифицирована, и страна соблюдает условия сотрудничества с обеими структурами.

Пашинян едет к Путину в Москву
Пашинян едет к Путину в Москву

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что республика не собирается выводить военную базу РФ из страны. По его словам, тема базы России на территории Армении в текущий момент не находится в повестке дня, и официальные лица не ведут обсуждений по её перемещению или закрытию.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Армения
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar