«Партнёрские отношения»: Президент Армении сделал заявление о России
Президент Армении заявил, что Ереван перестал быть младшим братом Москвы
Ваагн Хачатурян. Обложка © Президент Республики Армения
Президент Армении Ваагн Хачатурян заявил, что Россия больше не рассматривает Армению как «младшего брата». По его словам, сейчас между странами установились партнёрские отношения, к которым Ереван стремился последние четыре года. Об этом он сообщил в интервью RTVI.
«Сейчас совсем другие отношения с Россией — партнёрские, в действительности партнёрские отношения с Россией. Отношение России к Армении — не так, как к старшему-младшему брату, а просто партнёрские отношения», — сказал Хачатурян.
Глава государства отметил, что Ереван рассчитывает на учёт самостоятельных решений армянских властей со стороны России. Президент также прокомментировал заявление вице-премьера России Алексея Оверчука о выборе между Евразийским экономическим союзом и Евросоюзом. Он подчеркнул, что армянская экономика диверсифицирована, и страна соблюдает условия сотрудничества с обеими структурами.
Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что республика не собирается выводить военную базу РФ из страны. По его словам, тема базы России на территории Армении в текущий момент не находится в повестке дня, и официальные лица не ведут обсуждений по её перемещению или закрытию.