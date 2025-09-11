«Партнёрские отношения»: Президент Армении сделал заявление о России

Президент Армении Ваагн Хачатурян заявил, что Россия больше не рассматривает Армению как «младшего брата». По его словам, сейчас между странами установились партнёрские отношения, к которым Ереван стремился последние четыре года. Об этом он сообщил в интервью RTVI.

«Сейчас совсем другие отношения с Россией — партнёрские, в действительности партнёрские отношения с Россией. Отношение России к Армении — не так, как к старшему-младшему брату, а просто партнёрские отношения», — сказал Хачатурян.

Глава государства отметил, что Ереван рассчитывает на учёт самостоятельных решений армянских властей со стороны России. Президент также прокомментировал заявление вице-премьера России Алексея Оверчука о выборе между Евразийским экономическим союзом и Евросоюзом. Он подчеркнул, что армянская экономика диверсифицирована, и страна соблюдает условия сотрудничества с обеими структурами.