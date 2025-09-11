Мессенджер MAX
11 сентября, 20:35

Лукашенко написал Трампу ответное письмо

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко написал письмо своему американскому коллеге Дональду Трампу. Он этом сообщил глава белорусской миссии в Организации Объединённых Наций Валентин Рыбаков во время общения с корреспондентом телеканала «Первый информационный».

«Я знаю, что письмо написано», — заявил Рыбаков.

По его словам, после завершения встречи Александра Лукашенко с делегацией США американцы не отпускали президента Белоруссии около 15 минут перед тем, как отправиться к себе в гостиницу.

«Восхищались тем, как президент вёл беседу. Признают, что не ожидали, что разговор будет таким открытым, искренним, что президент полностью владеет тематикой, знает все вопросы, которые поднимались и обсуждались», — добавил Рыбаков.

Трамп подарил Лукашенко сувенирную кепку с цифрами 45 и 47
Трамп подарил Лукашенко сувенирную кепку с цифрами 45 и 47

Напомним, 11 сентября представитель президента Соединённых Штатов Джон Коул передал письмо Трампа Лукашенко. Также опубликовано видео с моментом передачи послания республиканца и его супруги Меланьи. Джон Коул особенно отметил, что хозяин Белого дома в письме подписался как «Дональд», что является знаком дружбы.

