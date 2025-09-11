Жилой дом в селе Копылье Волынской области оказался разрушен в результате попадания ракеты Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает украинский телеканал «Новости Live». Предположительно, ракета упала с истребителя. Согласно информации телеканала «Аверс», инцидент произошёл днем.

«Самолёт голубого цвета летел очень низко над домами, после чего развернулся в сторону Белоруссии», — говорится в сообщении телеканала.

В видео, сопровождающем публикацию, утверждается, что ракета «случайно» упала с украинского самолёта на дом, где проживают родители заместителя начальника спецподразделения полиции КОРД. Информации о пострадавших на данный момент нет.