Ракета ВСУ разрушила дом в селе Копылье в Волынской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Haru photography
Жилой дом в селе Копылье Волынской области оказался разрушен в результате попадания ракеты Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает украинский телеканал «Новости Live». Предположительно, ракета упала с истребителя. Согласно информации телеканала «Аверс», инцидент произошёл днем.
«Самолёт голубого цвета летел очень низко над домами, после чего развернулся в сторону Белоруссии», — говорится в сообщении телеканала.
В видео, сопровождающем публикацию, утверждается, что ракета «случайно» упала с украинского самолёта на дом, где проживают родители заместителя начальника спецподразделения полиции КОРД. Информации о пострадавших на данный момент нет.
Ранее ВСУ нанесли удар по учебно-тренировочному центру Запорожской АЭС. О характере и масштабах повреждений пока нет точных данных. Уровень радиации на ЗАЭС и вокруг неё не превышает обычных показателей и находится в пределах нормы. Как подчеркнули в пресс-службе, безопасность работы энергоблоков не под угрозой — все системы станции работают штатно.