Мосгорсуд продлил арест директора ФКУ Налог-сервис Филимошина

Мосгорсуд оставил без изменений решение Басманного суда Москвы о продлении ареста руководителя ФКУ «Налог-сервис» Романа Филимошина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Апелляционная жалоба Филимошина отклонена, пишет РИА «Новости».

«Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба — без удовлетворения», — говорится в заявлении.

Меру пресечения в виде заключения под стражу продлили ещё в середине июня. Согласно обвинению, Филимошин может быть приговорён к лишению свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.