Life.ru раскрывает секреты правильного ухода за спортивной одеждой
Эксперт Рыжкова: Метод стирки спортивной одежды определяется типом ткани
Правильный уход за спортивной одеждой позволит сохранить её внешний вид и специальные свойства. Руководитель системы по управлению знаниями SYNERGETIC Ольга Рыжкова отмечает, что выбор подходящих средств и методов стирки напрямую зависит от типа ткани, из которой изготовлена одежда. Во время общения с Life.ru она перечислила рекомендуемые способы ухода за самыми распространёнными видами спортивных костюмов.
Так, например, у детей младшего возраста спортивная форма обычно состоит из натуральных материалов, чаще из 100% хлопка или смесевых тканей, в составе которых хлопок, вискоза. В таком случае рекомендуем выбирать для стирки стиральный порошок, особенно, если в составе есть кислородный отбеливатель. Таким образом вы обеспечите гигиеническую чистоту, удалите все следы пота и источники неприятного запаха с волокон ткани, которые характерны для спортивной одежды.
Для удаления жёлтых или белёсых пятен от дезодоранта перед стиркой рекомендуется нанести на предварительно смоченное пятно жидкий пятновыводитель с энзимами. После 15 минут воздействия можно аккуратно потереть пятно и затем отправить вещь в стиральную машину.
Если же спортивная одежда изготовлена из технологичных, специальных спортивных или мембранных тканей, эксперт советует отдавать предпочтение специализированным гелям для стирки спортивного белья. Такие ткани имеют особую структуру с мельчайшими порами, которые обеспечивают воздухопроницаемость, но не пропускают влагу. Важно сохранить эту структуру, поэтому в гелях для спортивного белья отсутствует мыло. Кроме того, меньший размер молекул геля позволяет им проходить через поры, не застревая в них. Гель подходит для машинной и ручной стирки, а также для замачивания и предварительной обработки пятен.
«Стоит отметить, что вещи из специальных спортивных или мембранных тканей не стоит стирать порошками, не нужно натирать их твёрдым мылом и не стирать при высоких температурах. Всё это пагубно влияет на структуру ткани, и она теряет свои свойства. Для ухода за ними используйте исключительно гель», — рекомендует специалист.
Использование специальных средств для стирки поможет сохранить технологичность и первоначальный вид спортивных вещей на протяжении длительного времени, заключила собеседница Life.ru.
