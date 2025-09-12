Life.ru раскрывает секреты правильного ухода за спортивной одеждой

Правильный уход за спортивной одеждой позволит сохранить её внешний вид и специальные свойства. Руководитель системы по управлению знаниями SYNERGETIC Ольга Рыжкова отмечает, что выбор подходящих средств и методов стирки напрямую зависит от типа ткани, из которой изготовлена одежда. Во время общения с Life.ru она перечислила рекомендуемые способы ухода за самыми распространёнными видами спортивных костюмов.

Так, например, у детей младшего возраста спортивная форма обычно состоит из натуральных материалов, чаще из 100% хлопка или смесевых тканей, в составе которых хлопок, вискоза. В таком случае рекомендуем выбирать для стирки стиральный порошок, особенно, если в составе есть кислородный отбеливатель. Таким образом вы обеспечите гигиеническую чистоту, удалите все следы пота и источники неприятного запаха с волокон ткани, которые характерны для спортивной одежды. Ольга Рыжкова Руководитель системы по управлению знаниями SYNERGETIC

Для удаления жёлтых или белёсых пятен от дезодоранта перед стиркой рекомендуется нанести на предварительно смоченное пятно жидкий пятновыводитель с энзимами. После 15 минут воздействия можно аккуратно потереть пятно и затем отправить вещь в стиральную машину.

Если же спортивная одежда изготовлена из технологичных, специальных спортивных или мембранных тканей, эксперт советует отдавать предпочтение специализированным гелям для стирки спортивного белья. Такие ткани имеют особую структуру с мельчайшими порами, которые обеспечивают воздухопроницаемость, но не пропускают влагу. Важно сохранить эту структуру, поэтому в гелях для спортивного белья отсутствует мыло. Кроме того, меньший размер молекул геля позволяет им проходить через поры, не застревая в них. Гель подходит для машинной и ручной стирки, а также для замачивания и предварительной обработки пятен.

«Стоит отметить, что вещи из специальных спортивных или мембранных тканей не стоит стирать порошками, не нужно натирать их твёрдым мылом и не стирать при высоких температурах. Всё это пагубно влияет на структуру ткани, и она теряет свои свойства. Для ухода за ними используйте исключительно гель», — рекомендует специалист.

Использование специальных средств для стирки поможет сохранить технологичность и первоначальный вид спортивных вещей на протяжении длительного времени, заключила собеседница Life.ru.