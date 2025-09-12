Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
11 сентября, 23:39

Посольство РФ в Индонезии: На Бали введён режим ЧП из-за стихийных бедствий

Обложка © Х / Bali_Mabu

Власти Бали объявили режим чрезвычайного положения в связи с серией стихийных бедствий, обрушившихся на остров. Информацию подтвердили в посольстве Российской Федерации в Индонезии.

«Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями и правительство провинции Бали объявили чрезвычайное положение сроком на одну неделю», — говорится в телеграм-канале диппредставительства.

Посольство рекомендовало россиянам и другим туристам, находящимся на острове, сохранять спокойствие и бдительность. Также рекомендуется по возможности избегать поездок за пределы места своего пребывания и тщательно планировать маршруты, учитывая вероятные ограничения движения.

Наводнение на Бали унесло жизни не менее девяти человек
Напомним, во вторник вечером на Бали начались интенсивные дожди, спровоцировавшие наводнения в различных районах острова. Несмотря на разгул стихии, работа аэропорта имени Нгураха Рая не была нарушена, и воздушные суда принимаются и отправляются в штатном режиме. Местные службы пытаются справиться с последствиями стихии, однако масштабы бедствия затрудняют оперативное устранение проблем.

Антон Голыбин
