В Сети появилась видеозапись с подозреваемым в убийстве Чарли Кирка
В распоряжении издания TMZ оказалась видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён человек, связанный с убийством политика и сторонника президента США Чарли Кирка. Видео было опубликовано в соцсети X.
Видеозапись с подозреваемым в убийстве. Видео © X / TMZ
На камерах видеонаблюдения зафиксировали его необычную походку и нехарактерные выпуклости под одеждой, что может указывать на наличие оружия. По данным временных меток, в 11:49 он находился в нескольких кварталах от кампуса университета долины штата Юта, а уже в 11:52 его заметили возле университетских корпусов.
Ранее Федеральное бюро расследований США опубликовало изображение предполагаемого убийцы активиста Чарли Кирка. В бюро призвали общественность помочь в установлении личности человека. На опубликованных кадрах запечатлён худощавый мужчина в чёрном свитере с принтом в виде американского флага и национального символа страны — орла, а также в солнцезащитных очках и тёмной кепке.