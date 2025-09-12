В Сети появилась видеозапись с подозреваемым в убийстве Чарли Кирка

В распоряжении издания TMZ оказалась видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён человек, связанный с убийством политика и сторонника президента США Чарли Кирка. Видео было опубликовано в соцсети X.

Видеозапись с подозреваемым в убийстве. Видео © X / TMZ

На камерах видеонаблюдения зафиксировали его необычную походку и нехарактерные выпуклости под одеждой, что может указывать на наличие оружия. По данным временных меток, в 11:49 он находился в нескольких кварталах от кампуса университета долины штата Юта, а уже в 11:52 его заметили возле университетских корпусов.