Невидимые враги урожая: Эксперт указала на главные ошибки при выкопке картофеля

Опытные огородники знают, что уборка картофеля — ответственный этап, от которого зависит сохранность урожая в течение зимнего периода. Доцент кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько поделилась с Life.ru своими рекомендациями о том, как избежать распространённых ошибок при выкопке картофеля.

Основная ошибка огородников, выкапывающих картофель, — нарушение сроков уборки. Готовность культуры к сбору урожая определяется по состоянию ботвы: если она полегла и подсохла, можно приступать к работам. Если кусты ещё зелёные, то время уборки не пришло. Елена Слынько Доцент кафедры биологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ

Ещё один важный момент — обязательная уборка старых корнеплодов из земли. Если этого не сделать, то материнские клубни могут стать источником инфекции для новых посадок в следующем сезоне. При выкапывании картофеля важно соблюдать умеренность и учитывать солнечную активность, ведь длительное нахождение на солнце может привести к его порче.

«Если картофель долго лежит на солнце, он зеленеет, и внутри корнеплода образуется соланин. Употреблять в пищу такой картофель нельзя ни человеку, ни животным», — подчеркнула эксперт.

После выкапывания картофеля необходимо подготовить его к хранению. Специалист рекомендует промыть клубни в растворе пищевой соды.

«Выкопанную картошку следует промыть водным раствором соды из расчёта на ведро воды (10 литров комнатной температуры) 1 пачка пищевой соды. Картофель в этом растворе ополоснуть, разместить на плёнке и дать высохнуть естественным путём», — посоветовала Слынько.

Собеседница Life.ru подчеркнула, что пищевая сода способствует защите картофеля от гниения в холодное время года. Прежде чем отправить урожай в погреб, необходимо просушить клубни в тени в течение нескольких часов, поскольку испарение лишней влаги благоприятно сказывается на сохранности и предотвращает возникновение гнили.