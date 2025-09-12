Экс-замглавы Минобороны Иванову ужесточили обвинение по второму делу
Тимур Иванов. Обложка © АГН «Москва» / Александр Авилов
Следствие завершило расследование второго уголовного дела, фигурантом которого является бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, обвинение Иванову было ужесточено.
Теперь ему вменяется получение трёх взяток в особо крупном размере, легализация денежных средств или иного имущества, приобретённых в результате совершения преступления, а также незаконный оборот оружия, включая его хранение и изготовление.
«Расследование уголовного дела в отношении Иванова Тимура Вадимовича и двух других фигурантов вышло на финальную стадию. Он обвиняется в совершении 3 эпизодов получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), отмывании денег в особо крупном размере (ст. 174.1 УК РФ), а также в незаконном хранении и изготовлении оружия (ст. 222 УК РФ и ст. 223 УК РФ)», — заявил источник СМИ.
Ожидается, что в ближайшее время Тимуру Иванову, а также предпринимателям Сергею Бородину и Александру Фомину будет предъявлено обвинение в окончательной редакции.
Ранее против бывшего заместителя Минобороны Тимура Иванова, которого приговорили к 13 годам за растрату, возбудили новое уголовное дело о незаконном хранении оружия — по статье 222 УК РФ. Среди незаконного оружия значатся револьвер, дуэльный пистолет, а также переделанные самозарядный карабин «Кедр» и пистолет Стечкин. Напомним, 1 июля Иванова приговорили к 13 годам за растрату более 216 млн рублей и вывод почти 4 млрд рублей из банка «Интеркоммерц».