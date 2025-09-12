Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 02:33

В четырёх аэропортах России ввели ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В аэропортах Иваново (Южный), Пскова, Пулково и Ярославля (Туношна) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

В ведомстве пояснили, что меры необходимы для обеспечения безопасности полётов. Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области также повлияли на возможность использования воздушных трасс для полётов в/из Калининграда. В аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов.

Губернатор Дрозденко: Более 20 БПЛА уничтожено над Ленинградской областью
Губернатор Дрозденко: Более 20 БПЛА уничтожено над Ленинградской областью

Ранее сообщалось, что в ночь с 11 на 12 сентября в аэропорту Калуги «Грабцево» также ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Федеральное агентство воздушного транспорта сообщило, что работа воздушной гавани была ограничена для обеспечения безопасности полётов.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Ивановская область
  • Ленинградская область
  • Псковская область
  • Ярославская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar