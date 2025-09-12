В четырёх аэропортах России ввели ограничения на полёты
Обложка © Life.ru
В аэропортах Иваново (Южный), Пскова, Пулково и Ярославля (Туношна) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
В ведомстве пояснили, что меры необходимы для обеспечения безопасности полётов. Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области также повлияли на возможность использования воздушных трасс для полётов в/из Калининграда. В аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов.
Ранее сообщалось, что в ночь с 11 на 12 сентября в аэропорту Калуги «Грабцево» также ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Федеральное агентство воздушного транспорта сообщило, что работа воздушной гавани была ограничена для обеспечения безопасности полётов.