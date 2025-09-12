Мессенджер MAX
12 сентября, 03:29

Глава эксплуатанта аэропорта Краснодара Старостин внесён в базу Миротворца*

Алексей Старостин. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Rabota_aerodinamika

Генеральный директор компании «Аэродинамика» Алексей Старостин внесён в украинскую базу «Миротворец»*. Его данные опубликованы на сайте.

Ресурс указывает на Старостина как на лицо, якобы причастное к финансированию и обеспечению подразделений Армии России. Его классифицируют как «соучастника преступлений против Украины и её граждан», а также как оккупанта.

А ранее Служба безопасности Украины объявила в розыск депутата Государственной думы и двукратного чемпиона Олимпийских игр по хоккею Вячеслава Фетисова. Он был объявлен в розыск по линии СБУ Тернопольской области ещё в 2022 году по статье о «посягательстве на территориальную целостность Украины». Депутат также внесён в базу «Миротворец»*.

* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.

