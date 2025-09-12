Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
12 сентября, 04:45

По делу экс-министра здравоохранения Хабаровского края проходят 16 человек

Обложка © Telegram / Минздрав Хабаровского края

В рамках расследования дела о хищениях при закупках медицинского оборудования в Хабаровском крае фигурантами стали более 16 человек. Информацию о ходе дела сообщил источник ТАСС, знакомый с материалами.

Согласно материалам дела, уголовное дело было инициировано 19 августа 2025 года против Юрия Бойченко и ещё 16 человек. Большинство фигурантов доставлены в Москву, где им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Уголовное дело возбуждено 19 августа 2025 года в отношении Бойченко, ещё 16 человек, а также неустановленных лиц», — указано в материалах.

Расследование ведётся по факту растраты при заключении государственных контрактов на поставку медицинского оборудования по завышенной цене.

Ранее сообщалось, что суд принял решение об аресте экс-министра здравоохранения Хабаровского края Юрия Бойченко. Его подозревают в растрате более 100 миллионов рублей при заключении государственных контрактов на закупку медицинского оборудования. Следствие считает, что он использовал своё служебное положение для хищения значительных средств при закупках медицинского оборудования в регионе. Экс-министр пока не выразил намерения обжаловать решение суда.

Антон Голыбин
Антон Голыбин
