По делу экс-министра здравоохранения Хабаровского края проходят 16 человек

В рамках расследования дела о хищениях при закупках медицинского оборудования в Хабаровском крае фигурантами стали более 16 человек. Информацию о ходе дела сообщил источник ТАСС, знакомый с материалами.

Согласно материалам дела, уголовное дело было инициировано 19 августа 2025 года против Юрия Бойченко и ещё 16 человек. Большинство фигурантов доставлены в Москву, где им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Уголовное дело возбуждено 19 августа 2025 года в отношении Бойченко, ещё 16 человек, а также неустановленных лиц», — указано в материалах.

Расследование ведётся по факту растраты при заключении государственных контрактов на поставку медицинского оборудования по завышенной цене.