Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 04:17

Минобороны РФ объявило о начале совместных учений РФ и Белоруссии «Запад-2025»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

В Министерстве обороны России сообщили, что в пятницу, 12 сентября, стартовали совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2025». Они станут завершающим этапом совместной подготовки Вооружённых сил РФ и Беларуси в этом году.

Основные цели учений — отработка взаимодействия и повышение полевой выучки региональных и коалиционных группировок войск при выполнении задач по обеспечению военной безопасности, защите интересов и поддержанию мира, а также совершенствование навыков командующих и штабов.

Польша стягивает 40 тысяч военных к границе с Белоруссией и Россией
Польша стягивает 40 тысяч военных к границе с Белоруссией и Россией

Ранее Польша закрыла границу с Белоруссией из-за учений «Запад-2025». Возобновление движения на границе будет возможным только после того, как будет обеспечена безопасность поляков, заявил глава МВД республики Марчин Кервиньский. Премьер-министр Дональд Туск поручил подготовить перечень потенциальных убытков для бизнеса, связанных с приостановкой пограничного движения. На этой основе власти будут рассматривать меры поддержки отдельных отраслей в зависимости от продолжительности ограничений.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Россия
  • Белоруссия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar