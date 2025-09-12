Финансист рассказала о налоге на высокие доходы по вкладам

Россиянам, получившим высокие доходы по банковским вкладам, придётся заплатить налог. Об этом сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова агентству «Прайм». Она напомнила, что банки не являются налоговыми агентами в данном случае. Эксперт подчеркнула, что исчисление суммы налога и его истребование — обязанность ФНС России.

«Целесообразно не распоряжаться всеми полученными средствами сразу, а отложить необходимую сумму на уплату НДФЛ», — посоветовала финансист.

Она акцентировала внимание на том, что срок уплаты НДФЛ за 2024 год истекает 1 декабря 2025 года. По словам Голубцовой, необлагаемая сумма дохода по вкладам составляет для текущего года 210 тысяч рублей. Всё, что превышает эту сумму, облагается НДФЛ по ставке 13% (в пределах 5 миллионов рублей) и 15% (превышение).