12 сентября, 05:05

Финансист рассказала о налоге на высокие доходы по вкладам

Доцент Голубцова: С высоких доходов по вкладам необходимо заплатить налог

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Iana Popova

Россиянам, получившим высокие доходы по банковским вкладам, придётся заплатить налог. Об этом сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова агентству «Прайм». Она напомнила, что банки не являются налоговыми агентами в данном случае. Эксперт подчеркнула, что исчисление суммы налога и его истребование — обязанность ФНС России.

«Целесообразно не распоряжаться всеми полученными средствами сразу, а отложить необходимую сумму на уплату НДФЛ», — посоветовала финансист.

Она акцентировала внимание на том, что срок уплаты НДФЛ за 2024 год истекает 1 декабря 2025 года. По словам Голубцовой, необлагаемая сумма дохода по вкладам составляет для текущего года 210 тысяч рублей. Всё, что превышает эту сумму, облагается НДФЛ по ставке 13% (в пределах 5 миллионов рублей) и 15% (превышение).

Ранее сообщалось, что за первую неделю сентября семь крупнейших российских банков снизили процентные ставки по депозитам. Аналитики отмечают, что такая тенденция наблюдается после периода высоких ставок, наблюдавшихся ранее. С момента последнего снижения ключевой ставки ЦБ РФ средняя доходность вкладов в крупнейших банках уменьшилась. Диапазон ставок по депозитам со сроком до трёх лет варьируется от минимальных 5,7% до максимальных 18,5% годовых.

