Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 05:53

Три автомобиля повреждено при ночной атаке 18 БПЛА в Калужской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photo Spirit

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photo Spirit

Минувшей ночью российские силы ПВО сбили 18 БПЛА сразу над несколькими районами Калужской области. Дроны противника были перехвачены над территориями Кировского, Спас-Деменского, Тарусского, Боровского, Жуковского районов и города Обнинска. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор Владислав Шапша.

«На местах работают оперативные группы. По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — написал он.

Но на окраине Калуги обломки сбитого БПЛА повредили три автомобиля, находившихся у водоёма. Владельцам транспортных средств будет оказана помощь со стороны администрации городского округа. Пострадавших в результате инцидента нет.

Губернатор Дрозденко: Более 20 БПЛА уничтожено над Ленинградской областью
Губернатор Дрозденко: Более 20 БПЛА уничтожено над Ленинградской областью

Ранее стало известно, что в Московской области менее чем за два часа было уничтожено девять украинских дронов. На данный момент на месте падения обломков беспилотников работают сотрудники экстренных служб. Информацию подтвердил мэр столицы Сергей Собянин.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Калужская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar