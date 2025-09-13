Гонорары звёзд «Квартета И» рухнули в 7 раз – до 20,6 млн рублей

Популярность и, соответственно, доходы участников «Квартета И» резко снизились за последние пару лет. Интерес российской публики к юмору группы заметно упал, уменьшив гонорары актёров в семь раз. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Владельцы киностудии «Стрела» — Ростислав Хаит, Леонид Барац и Сергей Петрейков — столкнулись со значительными убытками. Их прибыль сократилась с 142,1 миллиона рублей в 2023 году до всего 20,6 миллиона рублей в 2024 году. Неудача постигла и прошлогодний фильм «Один день в Стамбуле», который оказался кассовым провалом и одним из наименее успешных проектов «Квартета И».

Чтобы компенсировать потери Барац, Хаит, Петрейков и Ларин используют различные источники дохода: съёмки в фильмах, спектакли и продажу лицензий на свои киноленты онлайн-сервисам. В прошлом году продажа лицензий принесла им 1,3 миллиона рублей, из которых 716 тысяч пришлись на фильм «О чём говорят мужчины. Простые удовольствия».

По словам самих актёров, пик их финансового благополучия пришёлся на конец нулевых – начало десятых годов, когда они входили в списки самых богатых артистов России и считались долларовыми миллионерами. Сейчас же из-за снижения зрительского интереса, им приходится более экономно расходовать средства.