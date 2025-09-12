Доза яда: Учёные выяснили, почему одни борщевики вызывают сильные ожоги, а другие нет

Основная опасность борщевика Сосновского заключается не в его генетической структуре, а в повышенной активности определённых генов. К такому мнению пришли специалисты Института общей генетики РАН после проведения исследования двух видов борщевика. Целью такой работы было выяснение причин, по которым контакт с первым вызывает сильные ожоги, а со вторым считается безопасным.

Учёные установили, что оба растения обладают генами, отвечающими за синтез фуранокумаринов — веществ, повышающих чувствительность кожи к солнечному свету и вызывающих ожоги. Ключевые различия, однако, были выявлены в регуляции этих генов и уровне метаболической активности каждого вида.

Исследование показало, что борщевик Сосновского содержит существенно большее количество линейных фуранокумаринов, которые несут основную ответственность за фотосенсибилизацию и, как следствие, солнечные ожоги. Генетики связывают это с более высокой скоростью обменных процессов у данного вида.

Таким образом, оба вида борщевика способны вырабатывать потенциально опасные соединения. Однако, токсичность борщевика Сосновского обусловлена значительно более активным производством этих веществ. Именно повышенная концентрация фуранокумаринов делает его опасным при контакте, в отличие от менее токсичного сибирского аналога.