12 сентября, 08:45

Радиостанция «Судного дня» испугала таинственным «аутосычем» после атаки ВСУ

Обложка © DALL-E / Life.ru

После ночной атаки ВСУ на Россию активизировалась радиостанция УВБ-76, известная как «радиостанция Судного дня». Ночью, как сообщили в Минобороны, национальная система ПВО зафиксировала и уничтожила 221 украинский беспилотник — рекордное количество за всё время.

На этом фоне утром 12 сентября «жужжалка» вышла в эфир с серией таинственных посланий. По данным телеграм-канала «УВБ-76 логи», с 09:03 станция передала четыре слова: «альма», «аутосыч», «древостой» и «лучориал». Что они означают — остаётся загадкой.

Обычно радиостанция транслирует лишь гудение, за что и получила прозвище. Она работает с 1976 года, но кто именно её создал — неизвестно. В Сети считают, что её активность связана с крупными событиями, а странные слова могут быть зашифрованными сообщениями.

А на днях радиостанция УВБ-76 вышла в эфир с новым сообщением после инцидента с дронами в Польше. На этот раз она передала название страшной болезни.

Марина Фещенко
