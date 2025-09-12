На Украине среди наёмников ВСУ могут оказаться настоящие террористы, закалённые в боевых действиях в Сирии. Об этом заявил в интервью РИА «Новости» экс-руководитель национального разведуправления Индонезии генерал Хендроприоно. Он пояснил, что говорит об индонезийцах-джихадистах.

«Недавно из Москвы была информация о десяти индонезийцах, сражавшихся на стороне Украины; четверо якобы погибли. Правительство Индонезии это отрицало. Моя гипотеза: часть индонезийцев, воевавших как джихадисты в Сирии (ИГИЛ* — прим. Life.ru), сжигали паспорта и объявляли себя «лицами без гражданства», — сказал Хендроприоно.

По его мнению, таких отправляли сразу в Ирак, Ливию, Нигерию, а с большей долей вероятности и на украигскую территорию для зачисления в ряды ВСУ. Хендроприоно подчеркнул, что прямых доказательств нет, но «логика перемещений есть».

Ранее американский наёмник Бенджамин Рид, заочно осуждённый в ДНР на 14 лет, заявил, что командование ВСУ набирает в ряды наёмников «всякий сброд» вроде социопатов, психопатов и людей с жаждой убийств. По его словам, в Интернациональный легион попадали неонацисты и другие «мерзкие типы». Там же служил соотечественник Рида Крэйг Лэнг, которого в США разыскивали по подозрению в двойном убийстве.