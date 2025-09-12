Молодожёны и долгожители пришли на выборы в трёх регионах России
В России продолжается Единый день голосования, участниками которого становятся самые разные жители регионов. В этот раз необычные гости были замечены сразу в трёх точках страны — Еврейской автономной области, Свердловской области и Ямало-Ненецком автономном округе.
Например, в ЕАО 12 сентября избирательный участок посетили молодожёны. Они приехали на выборы буквально сразу после ЗАГСа. Биробиджанцы Евгений Иванищенко и Вероника Шохова не смогли пропустить выборы и сразу после создания семьи прибыли исполнять свой гражданский долг.
Важных гостей встретили и в Свердловской области. В регионе первыми на избирательные участки пришли активисты «Движения Первых». Многие ребята буквально недавно достигли 18-летия и проголосовали в этот раз впервые. Всего в области проживает около 780 тысяч молодых избирателей от 18 до 35 лет.
В Свердловской области первыми на избирательные участки пришли активисты «Движения Первых». Фото © Telegram / УрФО_ИНФО
Ямальские старожилы Хатяко Езынги и Татьяна Фильчикова проголосовали на избирательном участке. Фото © Telegram / МОЙ ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН
Главными гостями избирательного участка в Ямало-Ненецком автономном округе стали местные старожилы Хатяко Езынги и Татьяна Фильчикова в национальных костюмах. Долгожители рассказали, что уже много лет участвуют в выборах различного уровня. В этот раз проголосовать придут и их старшие дети, но уже со своими семьями.
Ранее стало известно, что выборы губернатора региона стартовали на Камчатке. На избирательный участок уже приехал действующий глава края Владимир Солодов. Он призвал жителей отложить ненадолго дела и «отдать голос за будущее Камчатки».