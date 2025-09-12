Молодожёны и долгожители пришли на выборы в трёх регионах России

В России продолжается Единый день голосования, участниками которого становятся самые разные жители регионов. В этот раз необычные гости были замечены сразу в трёх точках страны — Еврейской автономной области, Свердловской области и Ямало-Ненецком автономном округе.

Например, в ЕАО 12 сентября избирательный участок посетили молодожёны. Они приехали на выборы буквально сразу после ЗАГСа. Биробиджанцы Евгений Иванищенко и Вероника Шохова не смогли пропустить выборы и сразу после создания семьи прибыли исполнять свой гражданский долг.

Молодожёны в ЕАО приехали на выборы сразу после ЗАГСа. Фото © Telegram / ИЗБИРКОМ_ЕАО

Важных гостей встретили и в Свердловской области. В регионе первыми на избирательные участки пришли активисты «Движения Первых». Многие ребята буквально недавно достигли 18-летия и проголосовали в этот раз впервые. Всего в области проживает около 780 тысяч молодых избирателей от 18 до 35 лет.

В Свердловской области первыми на избирательные участки пришли активисты «Движения Первых». Фото © Telegram / УрФО_ИНФО

Ямальские старожилы Хатяко Езынги и Татьяна Фильчикова проголосовали на избирательном участке. Фото © Telegram / МОЙ ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН

Главными гостями избирательного участка в Ямало-Ненецком автономном округе стали местные старожилы Хатяко Езынги и Татьяна Фильчикова в национальных костюмах. Долгожители рассказали, что уже много лет участвуют в выборах различного уровня. В этот раз проголосовать придут и их старшие дети, но уже со своими семьями.