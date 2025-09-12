Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск «Днепр» в ходе боестолкновения уничтожил украинский танк «Леопард» (Leopard) точным попаданием, которое привело к срыву башни боевой машины противника. Об этом сообщил командир российской машины с позывным Депутат.

Он уточнил, что экипаж получил задание нейтрализовать вражескую технику, работавшую прямой наводкой с возвышенности. Российские танкисты заняли позицию и произвели прицельный выстрел в момент отката украинского танка после собственного выстрела.

«У нас была команда, что по верхней точке работает «Леопард» прямой наводкой. Выкатились туда на Т-72 Б3М, который получали ещё в 2023 году. Начали работать. Увидели то, что он начал откат. Под башню отработали. Башня отлетела. Как и не бывало её там. Всё», — сказал Депутат РИА «Новости».

Командир экипажа высоко оценил характеристики российской машины, отметив её надёжность в бою против современных западных образцов техники. По его словам, танк не получил пробитий во время столкновений с боевыми машинами «Брэдли» и «Леопардами».