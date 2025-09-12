Единый день голосования
12 сентября, 09:35

Немецкий Leopard остался без башни после дуэли с российским танком

Боец Депутат: Российский Т-72Б3М отстрелил башню Леопарду ВСУ в ходе дуэли

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dianov Boris

Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск «Днепр» в ходе боестолкновения уничтожил украинский танк «Леопард» (Leopard) точным попаданием, которое привело к срыву башни боевой машины противника. Об этом сообщил командир российской машины с позывным Депутат.

Он уточнил, что экипаж получил задание нейтрализовать вражескую технику, работавшую прямой наводкой с возвышенности. Российские танкисты заняли позицию и произвели прицельный выстрел в момент отката украинского танка после собственного выстрела.

«У нас была команда, что по верхней точке работает «Леопард» прямой наводкой. Выкатились туда на Т-72 Б3М, который получали ещё в 2023 году. Начали работать. Увидели то, что он начал откат. Под башню отработали. Башня отлетела. Как и не бывало её там. Всё»,сказал Депутат РИА «Новости».

Командир экипажа высоко оценил характеристики российской машины, отметив её надёжность в бою против современных западных образцов техники. По его словам, танк не получил пробитий во время столкновений с боевыми машинами «Брэдли» и «Леопардами».

Ранее Life.ru рассказывал об уничтожении ещё одной немецкой «кошки» в зоне СВО. Отличились военнослужащие группы войск «Центр», которые уничтожили не только Leopard противника, но также ликвидировали более 520 бойцов ВСУ.

Юрий Лысенко
    avatar