Томские власти объяснили закупку водки, коньяка и икры на миллион

Томские власти объяснили закупку водки и икры работой столовой
Тендер на поставку водки, коньяка, икры и сыров на 1,2 миллиона рублей для нужд администрации Томской области был проведён без использования бюджетных средств. Соответствующие разъяснения предоставил департамент финансово-ресурсного обеспечения региона РИА «Новости».
В ведомстве пояснили, что закупка связана с деятельностью ведомственной столовой, которая имеет право оказывать платные услуги. По закону, при осуществлении такой деятельности учреждение обязано размещать информацию о закупках в единой системе.
Представитель департамента подчеркнул, что финансирование данной закупки осуществлялось за счёт средств, вырученных от предоставления платного питания. При этом сама администрация области и её подразделения не вправе закупать алкоголь и пищевую продукцию, так как подобные расходы не соответствуют обеспечению функций госоргана.
