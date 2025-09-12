Единый день голосования
12 сентября, 09:42

Томские власти объяснили закупку водки, коньяка и икры на миллион

Томские власти объяснили закупку водки и икры работой столовой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF

Тендер на поставку водки, коньяка, икры и сыров на 1,2 миллиона рублей для нужд администрации Томской области был проведён без использования бюджетных средств. Соответствующие разъяснения предоставил департамент финансово-ресурсного обеспечения региона РИА «Новости».

В ведомстве пояснили, что закупка связана с деятельностью ведомственной столовой, которая имеет право оказывать платные услуги. По закону, при осуществлении такой деятельности учреждение обязано размещать информацию о закупках в единой системе.

Представитель департамента подчеркнул, что финансирование данной закупки осуществлялось за счёт средств, вырученных от предоставления платного питания. При этом сама администрация области и её подразделения не вправе закупать алкоголь и пищевую продукцию, так как подобные расходы не соответствуют обеспечению функций госоргана.

Ранее сообщалось, что суд в Кузбассе приговорил к 9 годам колонии строгого режима бывшего начальника отдела снабжения одной из больниц за получение взяток. В период с декабря 2018 по август 2022 года осуждённый систематически получал вознаграждения от представителей коммерческого сектора. Взамен он способствовал заключению контрактов на поставку продукции и предоставление услуг.

Александра Мышляева
