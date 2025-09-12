«Шум моторов не пугает»: Кот Персик «возглавил» аэродром в Подмосковье и стал звездой

На аэродроме Мячково под Раменским новый начальник — пушистый, рыжий и с лапками. Командование воздушной гаванью взял на себя кот по кличке Персик. Он родился здесь чуть больше года назад и остался на «заработки», когда его мама-кошка пропала.

Теперь усатый начальник с важным видом обходит всю территорию, встречает самолёты и приветствует пассажиров. Несмотря на ответственную должность, кот позволяет гостям и подчинённым гладить себя. На работу он выходит в фирменном ошейнике, а по праздникам надевает настоящую морскую тельняшку.

Кот Персик. Фото © VK/Лётная школа ART

Персик уже стал звездой Сети. Гости аэродрома не могут остаться равнодушными и тут же достают телефоны с камерой. Руководитель инфлюенс-маркетинга авиационного центра Мария Бокова рассказала, что тяжёлые условия аэропорта не пугают четвероногого начальника.

Кот Персик. Фото © VK/Лётная школа ART

«Шум моторов ни капельки не пугает кота. Наоборот, он с любопытством проводит дополнительный досмотр авиатранспорта», — отметила собеседница интернет-издания Regions.ru.