12 сентября, 11:23

«Шум моторов не пугает»: Кот Персик «возглавил» аэродром в Подмосковье и стал звездой

Живущий на аэродроме Мячково под Раменским кот Персик стал звездой Сети

На аэродроме Мячково под Раменским новый начальник — пушистый, рыжий и с лапками. Командование воздушной гаванью взял на себя кот по кличке Персик. Он родился здесь чуть больше года назад и остался на «заработки», когда его мама-кошка пропала.

Кот Персик. Фото © VK/Лётная школа ART

Теперь усатый начальник с важным видом обходит всю территорию, встречает самолёты и приветствует пассажиров. Несмотря на ответственную должность, кот позволяет гостям и подчинённым гладить себя. На работу он выходит в фирменном ошейнике, а по праздникам надевает настоящую морскую тельняшку.

Кот Персик. Фото © VK/Лётная школа ART

Персик уже стал звездой Сети. Гости аэродрома не могут остаться равнодушными и тут же достают телефоны с камерой. Руководитель инфлюенс-маркетинга авиационного центра Мария Бокова рассказала, что тяжёлые условия аэропорта не пугают четвероногого начальника.

Кот Персик. Фото © VK/Лётная школа ART

«Шум моторов ни капельки не пугает кота. Наоборот, он с любопытством проводит дополнительный досмотр авиатранспорта», — отметила собеседница интернет-издания Regions.ru.

Ел мяско в тепле: В Москве вытащили кота, две недели жившего в подземном люке
Ел мяско в тепле: В Москве вытащили кота, две недели жившего в подземном люке

Ранее во Владимире гадюка-альпинистка залезла в квартиру, но была поймана благодаря пушистому защитнику. Ядовитая змея оказалась в жилище на пятом этаже. Её заметили только благодаря домашнему коту. Ловить непрошенную гостью пришлось спасателям.

Обложка © VK/Лётная школа ART

Борис Эльфанд
