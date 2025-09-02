Ел мяско в тепле: В Москве вытащили кота, две недели жившего в подземном люке

В Москве спасатели освободили кота, который провёл две недели в тепловой камере подземного люка. Об этом сообщается в телеграм-канале поисково-спасательного отряда «СпасРезерв».

Животное было обнаружено благодаря настойчивости местной жительницы, которая в течение всего этого времени подкармливала кота и обращалась в оперативные службы. Несмотря на многократные проверки, спасатели и сотрудники ПАО «МОЭК» сперва не находили следов животного, поскольку камера считалась изолированной, а характерный запах отсутствовал.

Спасённый кот недоволен, потому что предыдущие «апартаменты» были побольше. Видео © Telegram / Спасатели СпасРезерв

«Заявительница сбрасывала ему мяско, которое тут же бесследно исчезало», — рассказали в «СпасРезерве».

После установки специальной котоловки в труднодоступном месте, перепуганное животное было извлечено из подземелья спустя несколько часов. Кота передали заявительнице, проявившей исключительную настойчивость в организации спасательной операции.