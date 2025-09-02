Ел мяско в тепле: В Москве вытащили кота, две недели жившего в подземном люке
Спасённый кот. Обложка © Telegram / Спасатели СпасРезерв
В Москве спасатели освободили кота, который провёл две недели в тепловой камере подземного люка. Об этом сообщается в телеграм-канале поисково-спасательного отряда «СпасРезерв».
Животное было обнаружено благодаря настойчивости местной жительницы, которая в течение всего этого времени подкармливала кота и обращалась в оперативные службы. Несмотря на многократные проверки, спасатели и сотрудники ПАО «МОЭК» сперва не находили следов животного, поскольку камера считалась изолированной, а характерный запах отсутствовал.
Спасённый кот недоволен, потому что предыдущие «апартаменты» были побольше. Видео © Telegram / Спасатели СпасРезерв
«Заявительница сбрасывала ему мяско, которое тут же бесследно исчезало», — рассказали в «СпасРезерве».
После установки специальной котоловки в труднодоступном месте, перепуганное животное было извлечено из подземелья спустя несколько часов. Кота передали заявительнице, проявившей исключительную настойчивость в организации спасательной операции.
Ранее Life.ru рассказывал о трудоёмкой операции по спасению кота, который забрался в щель между камнями набережной реки Мойки и не мог выбраться самостоятельно. Он забился в своё укрытие на четырёхметровую глубину, из-за чего вытащить хвостатого без его согласия было невозможно, но он отказывался идти на руки к спасателям. Ситуацию осложнял прогноз погоды — ожидалось повышение уровня воды в реке, а нору, где поселилось животное, могло затопить. Спустя неделю бесплодных попыток, кота удалось вытащить. Спасённого назвали Орфеем, сейчас ему ищут новый дом, хотя сперва животному предстоит пройти курс лечения.